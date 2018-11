Nord-Korea lèt amerikanar gå

utenriks

Kunngjeringa kan tyde på at Nord-Korea ønsker å sikre moglegheita for dialog med USA.

Tidlegare har Nord-Korea halde amerikanske statsborgarar fengsla i lengre periodar i liknande saker.

Fredag opplyste det nordkoreanske nyheitsbyrået KCNA at amerikanaren vart arrestert 16. oktober under eit forsøk på å komme inn i landet frå Kina. Han skal ha fortalt etterforskarane at han var knytt til CIA.

Nyheitsbyrået opplyste at Nord-Korea har avgjort å deportere han, men seier ikkje kvifor og når.

I mai vart tre amerikanske fangar lauslatne veker før Kim Jong Uns toppmøte med president Donald Trump i Singapore i juni. Dei tre amerikanarane vende heim på eit fly saman med USAs utanriksminister Mike Pompeo.

Lauslatingane står i kontrast til skjebnen til den amerikanske studenten Otto Warmbier, som sat 17 månader i fangenskap, hamna i koma og døydde etter at han vart lauslaten.

Warmbier og andre tidlegare fangar er vorte skulde for ei rekkje lovbrot, mellom anna undertrykking, antistatlege aktivitetar og spionasje.

(©NPK)