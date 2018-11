Drapsdømt amerikanar hevdar å ha drepe 90

utenriks

Statsadvokaten i Ector fylke i Texas, Bobby Bland, fortel at 78 år gamle Samuel Little har gitt detaljar om meir enn 90 dødsfall frå rundt 1970 og framover.

Little vart frakta til Texas i september og etterforskarar frå fleire statar har reist for å snakke med han om uløyste drapssaker. Så langt har dei vore i stand til å stadfeste informasjonen i opp mot 30 tilfelle. Bland fortel at Little så langt ikkje ser ut til å ha gitt nokon falske forklaringar.

Viss talet på drap Little hevdar å ha stå bak viser seg å stemme, vil det gjere han til ein av dei verste drapsmennene i amerikansk historie.

Under rettssaka mot han i 2014 i Los Angeles sa aktoratet at Little truleg var ansvarleg for 40 drap sidan 1980 . Styresmaktene var på den tida på utkikk etter moglege koplingar til dødsfall i Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio og Texas.

Etterforskarar i Los Angeles som granskar uoppklarte drapssaker, mistenkjer at den tidlegare boksaren har vore ein omreisende seriemordar som har valt ut narkomane og kvinner i vanskar som offer. Littles kriminelle historie omfattar 24 statar, strekkjer seg over 56 år og gjeld mellom anna overfall, innbrot, væpna ran, narkotikalovbrot og drap.

(©NPK)