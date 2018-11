Bygginga av ny egyptisk hovudstad i gang

utenriks

Den nye hovudstaden skal liggje om lag 45 kilometer aust for Kairo, og området skal vere på cirka 687 kvadratkilometer. I hovudstaden skal det mellom anna liggje ein flyplass, eit operahus, 20 skyskraparar og alle regjeringsbygningane.

Prosjektet, som er anslått å ha ein prislapp på rundt 45 milliardar dollar, er president Abdel-Fattah al-Sisis store prosjekt. Han vart vald inn i 2014, året etter han leidde militærkuppet mot Egypts første folkevalde president, Mohamed Mursi.

Frykt for Kairos framtid

Det er frykta at hovudstadsbytet vil gjere at problema i Kairo blir verre enn dei er i dag.

Amar Ali Hassan, som er ekspert på sosial politikk, fryktar at byen skal bli «neglisjert» og at den skal «døy ein langsam død».

I den egyptiske avisa Al-Shorouk skriv byplanleggingseksperten Sameh Abdallah Alayli at ideen om ein ny hovudstad er uakseptabel. Han ber om at byggjeverksemda blir stogga og at ein heller prioriterer å restaurere hovudstaden.

Kairo har vore Egypts hovudstad i over 1.000 år. Det er ikkje kjent når den nye hovudstaden skal stå klar.

