631 sakna etter California-brann – 63 stadfesta døde

Ytterlegare sju personar vart torsdag stadfesta døde etter skog- og grasbrannen nord i California, opplyste sheriff Kory Honea i Butte fylke på ein pressekonferanse torsdag kveld.

631 personar er melde sakna, noko som er ei kraftig oppjustering frå onsdag, der styresmaktene melde om 130 sakna.

Honea seier talet på sakna har auka fordi etterforskarar har gått tilbake og sjekka nødsamtalar som vart registrert då brannen braut ut for ei veke sidan.

Offentleggjer liste

– Eg vil at de skal forstå at det kaoset vi har med å gjere, er ekstraordinært, sa Honea etter at han opplyste om talet på sakna på pressekonferansen.

Han seier det kan stå folk på sakna-lista som flykta frå flammane, og som er i live og ikkje er klar over at dei er sakna. Lokale styresmakter har difor valt å offentleggjere lista, slik at personane kan kontakte politiet for å melde frå dersom dei er i sikkerheit.

Tusenvis av heimar øydelagde

Meir enn 5.000 brannfolk har kjempa mot brannen som har øydelagt 9.700 heimar sidan 8. november. Brannen, som blir kalla Camp Fire, har drive 52.000 personar vekk frå heimane sine.

Det er særleg byen Paradise, der det ein gong budde 27.000 menneske, det har gått verst utover. Flammane har så å seie jamna byen med jorda.

40 prosent av brannen er under kontroll, opplyste styresmaktene torsdag.

I tillegg til dei omkomne nord i California, vart det onsdag rapportert at tre personar er stadfesta døde etter skogbrannen Woolsley Fire utanfor Los Angeles. Dermed er det totale talet på omkomne i delstaten på 66 personar.

Trump på besøk

USAs president Donald Trump reiser laurdag til California for å møte offer for dei store skogbrannane, ifølgje Det kvite hus. Presidenten har tidlegare kritisert skogforvaltinga i California i samband med brannane.

– Den einaste grunnen til dei enorme, dødelege og kostbare skogbrannane i California er den dårlege skogforvaltinga, skreiv han på Twitter førre veke.

