Skottland varslar avstemming over utkast til brexitavtale

utenriks

– Eg kan i dag stadfeste at den skotske regjeringa skal legge fram avtalen, viss det blir inngådd semje rundt den på EU-møtet i Brussel 25. november, for votering her, før ei votering skjer i Underhuset i London, sa den skotske brexit-ministeren Michael Russell i ei utsegn til det skotske parlamentet i Edinburgh torsdag.

Han kallar utkastet til den britiske regjeringa til brexitavtale «uakseptabel», fordi det ikkje tillèt Skottland å vere medlem av EUs indre marknad. Den skotske regjeringa vil samarbeide med andre for å sikre ein betre avtale, uttalte han.

– Brexit er inga betre framtid. Det er eit skritt tilbake til ei innbilt fortid. Vi må erkjenne at denne avtalen er uakseptabel for Skottland og skottane. Derfor kan den ikkje bli støtta av denne regjeringa, sa Russell.

Synet til den skotske regjeringa er at det er best for Skottland og heile Storbritannias å vere EU-medlem og framleis vere del av EUs indre marknad og tollunion.

