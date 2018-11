May: Utkastet til brexitavtale er rett veg for Storbritannia

utenriks

– Eg meiner at brexitplanen vår er rett veg, sa May på ein pressekonferanse i Downing Street torsdag ettermiddag.

Å velje ein annan veg vil vere å utsetje landa for ei «stor, djup uvisse», sa May.

May slo vidare fast at ho vil stå løpet ut for «å setje interessa til nasjonen først. Ikkje partiet, og slett ikkje mi eiga».

Statsministeren kommenterte òg kollegaer som torsdag gjekk av i protest mot utkastet til brexitavtalen til regjeringa.

– Dei må gjere det dei meiner er rett. Eg takkar dei for innsatsen deira, sa May.

Fem medlemmer i regjeringsapparatet trekte seg torsdag i protest mot utkastet til brexitavtale som regjeringa stilte seg bak dagen i førevegen. Brexitminister Dominic Raab stod for den meste oppsiktsvekkjande avgangen.

Fleire av Mays kritikarar har levert inn brev som erklærer mistillit mot henne. Jacob Rees-Mogg, ein av dei leiande forkjemparane for ei hard brexitløysing, er blant dei som allereie formelt har erklært mistillit til May som partileiar.

Mistillitsbreva blir levert til den såkalla 1922-komiteen. Dersom 15 prosent av dei konservative parlamentsmedlemmane, det vil seie 48, leverer inn eit brev der dei erklærer mistillit mot May, blir ei mistillitsavstemming utløyst.

(©NPK)