Hardt pressa May lover å stå laupt ut

utenriks

– Eg meiner at brexitplanen vår er rett veg, sa May på ein pressekonferanse i Downing Street torsdag ettermiddag, etter at det gjennom dagen var kommen stadig fleire avgangar i regjeringsapparatet og brev om mistillit mot henne.

Å velje ein annan veg enn denne avtalen vil vere å utsetje landet for ei «stor, djup uvisse», sa May, som igjen understreka at det for henne er uaktuelt med ei ny folkerøysting.

May slo vidare fast at ho vil stå løpet ut for «å setje interessa til nasjonen først. Ikkje partiet, og slett ikkje mi eiga».

– Du er cricket-tilhengar. Kor mange søyler må falle i regjeringa di før du går av bana? spurde ein journalist frå The Independent.

– Kan eg berre seie, som du kanskje vil hugse frå tidlegare utsegner eg har komme med om cricket, at ein av cricketheltane mine alltid har vore Geoffrey Boycott. Det ein veit om Geoffrey Boycott, er at han stod løpet ut, repliserte statsministeren.

Mistillitsbrev

Mays pressekonferanse kom etter at fleire av kritikarane hennar leverte inn brev som erklærer mistillit mot henne. Jacob Rees-Mogg, ein av dei leiande forkjemparane for ei hard brexitløysing, er blant dei som allereie formelt har erklært mistillit til May som partileiar.

Mistillitsbreva blir levert til den såkalla 1922-komiteen. Dersom 15 prosent av dei konservative parlamentsmedlemmane, det vil seie 48, leverer inn eit brev der dei erklærer mistillit mot May, blir ei mistillitsavstemming utløyst.

Blir den mistillitsavstemming, vil det vere vinn eller forsvinn for May. Tapar ho avstemminga blant parlamentsmedlemmane må ho gå, og kan ikkje stille i ei ny valomgang. Vinn ho er det eit år til nokon kan utfordre henne igjen.

Sist ein partileiar vart kasta på denne måten var i 2003 då Iain Duncan Smith måtte gå av som leiar for det konservative partiet.

Raab favoritt til å ta over

Spekulasjonane om kven som kan komme til å ta over etter May dersom ho blir avsett som partileiar for toryane og statsminister har allereie byrja å rase.

Sky News fortel at oddsselskapa onsdag ettermiddag reknar Dominic Raab, som gjekk av som brexitminister torsdag morgon, og innanriksminister Sajid Javid, som dei to meste aktuelle kandidatane til å ta over etter May.

Òg Jacob Rees-Mogg og tidlegare utanriksminister Boris Johnson blir nemnde som moglege nye partileiarar.

Rees-Mogg sa likevel torsdag at han ikkje vil stille til eit eventuelt leiarval. Han nemnde sjølv Johnson, Raab og Raabs forgjengar som brexitminister, David Davis, som gode emne til å leie Storbritannia ut av EU.

Avgangar

I tillegg til mistillitsbreva var det torsdag fleire i regjeringsapparatet som varsla avgangen sin. Raabs avgang var den mest oppsiktsvekkjande. Også arbeidsminister Esther McVey trekte seg, og det same gjorde Suella Braverman, som er statssekretær under Raab. Statssekretær Shailesh Vara ved den britiske regjeringa sitt Nord-Irland-kontor gjekk òg av.

Vidare har sekretæren til utdanningsministeren i Parlamentet, Anne-Marie Trevelyan, kunngjort avgangen sin. Sekretæren til justisministeren i Parlamentet, Ranil Jayawardena, gjekk òg av.

– Eg har hatt ein ganske travel dag, med tre timar i Underhuset, sa May på spørsmål om kven som skal erstatte ministrane som har gått av.

Ho sa ho ikkje har rokka å utnemne nokon ny brexitminister.

Samtidig roste ho Michael Gove, som allereie er eit heitt namn på ryktebørsen, for jobben han gjer som miljø- og fiskeriminister.

(©NPK)