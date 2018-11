utenriks

EU-presidenten fekk torsdag morgon overrekt det omfattande utkastet til skilsmisseavtale av EUs sjefforhandlar Michel Barnier. Han skisserte då den vidare prosessen for ein ordna brexit.

Tusk fortalde at han hadde høyrt utsegna til Storbritannians statsminister Theresa May, men understreka at han ikkje er like entusisatisk som henne - sjølv om han meiner utkastet tek vare på EUs interesser.

- Dette handlar om skadekontroll, sa Tusk.