Sjeldan diamant seld på auksjon til rekordsum

utenriks

Auksjonshuset Christie's opplyser at salssummen per karat truleg er den høgaste nokon gong for ein rosa diamant.

Diamanten Pink Legacy, som er på 19 karatar, er ein av dei mest kjemisk reine edelsteinane i verda og vart selt til den kjende New York-juveleren Harry Winston.

Auksjonshuset forventa å få mellom 30 millionar dollar (255 millionar kroner) og 50 millionar dollar (425 millionar kroner) for den rosa diamanten.

Diamanten gjekk til slutt under hammaren for 44,5 millionar dollar (378 millionar kroner). I tillegg kjem avgifter og provisjonsutgifter, noko som gjer at kjøpesummen enda på over 50 millionar dollar.

Edelsteinen var ein gong eigd av den tyske Oppenheimer-familien.

