Minst sju sivile drepne i luftangrep i Jemen

Det seier ikkje namngitte jemenittiske tenestemenn til nyheitsbyrået AP.

Luftangrepet, som fann stad tysdag kveld, var retta mot ein buss fylt av sivile som rømte frå samanstøyt i hamnebyen Hodeida. Ytterlegare fire personar vart skadde i hendinga.

Åtaket fann stad dagen etter at tenestemenn sa at det var semje om ein uformell nedrustningsavtale etter at den saudileidde koalisjonen hadde gjort framsteg i Hodeida. Koalisjonen har i månadsvis prøvd å vinne kontroll over den viktige hamnebyen.

Koalisjonen har vore i konflikt med dei sjiamuslimske Houthi-opprørarane sidan mars 2015, i ein krig som har kosta titusenvis av menneske livet og ført til det FN har kalla den verste humanitære krisa i verda.

Houthi-opprørarane, som er knytt til Iran, kontrollerer store delar av Jemen, mellom anna hovudstaden Sana.

