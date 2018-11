utenriks

Det største tapet vart regjeringsstyrkane påført i Maidan Wardak-provinsen like utanfor hovudstaden Kabul. Ein talsmann for politisjefen i provinsen seier at ni soldatar vart drepne under ei skotveksling tysdag kveld.

Ein talsmann for guvernøren i det nordaustlege Takhar-provinsen opplyser at Taliban angreip ein lokal politistasjon og drap tre personar.

Taliban seier i ei kunngjering av det var dei som utførte åtaka.

