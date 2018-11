utenriks

Det var i førre veke at Frankrikes president uttalte i eit radiointervju at Europa trong ein hær for å verne seg sjølv, og nemnde både Kina, Russland og "til og med USA" som moglege truslar.

Under ein dagleg pressebrief i Beijing onsdag seier kinesisk UDs talsperson Hua Chunying at Europa ikkje treng å bekymre seg for Kina.

– Vi har aldri vore nokon trussel mot Europa, seier ho.

– Men Europa er i sin fulle rett til å avgjere sin eigen utanriks- og forsvarspolitikk, understrekar ho.

