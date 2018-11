Fleire palestinarar drepne i nye israelske angrep på Gazastripa

utenriks

Styresmaktene på den Hamas-kontrollerte Gazastripa opplyser at to palestinarar i 20-åra vart drepne i luftangrep tysdag. Dermed er no minst seks menneske drepne i det palestinske området på eit døgn.

Natt til tysdag vart eit dødsfall i Israel stadfesta, då ein palestinsk mann frå Vestbreidden i 40-åra vart funnen død i ruinane av ein bygning i Ashkelon. Bygningen vart treft av ein palestinsk rakett sendt frå Gazastripa.

Totalt er dermed fjorten palestinarar og éin israelsk soldat drepne sidan søndag kveld, då israelske soldatar tok seg inn på Gazastripa og det oppstod skotveksling med palestinarar. Fleire titals palestinarar og israelarar er skadde i kampane.

Truar israelske byar

Etter skotvekslinga søndag kveld har Israel vorte angripe med nesten 400 rakettar og bombekastargranatar frå Gazastripa.

Det israelske forsvaret har på si side treft rundt 150 mål på Gazastripa sidan måndag ettermiddag. Åtaka blir sett på som dei mest omfattande sidan Gazakrigen i 2014, ifølgje nyheitsbyrået AP.

I ei utsegn tysdag morgon sa ein talsperson for Hamas' væpna grein, Ezzedine al-Qassam-brigadane, at dei no vil rette rakettåtaka sine mot byane Ashdod og Beersheba, som ligg to og tre mil frå Gazastripa.

– Ashkelon er no innanfor rekkjevidd som svar på bombinga av bygningane på Gaza. Ashdod og Beersheba er dei neste måla dersom fienden held fram å bombe sivile mål, seier talspersonen som blir identifisert under krigarnamnet Abu Obeida.

Alvorlege angrep også i juli

Også i juli vart det utført omfattande åtak på Gazastripa. Den gong vart 200 granatar og rakettar skotne mot Israel frå Gazastripa, 100 færre enn på måndag. Dette vart den gongen omtalt som dei meste omfattande åtaka sidan 2014. Etter åtaka i midten av juli vart det inngått våpenkvile mellom Hamas og Islamsk jihad og Israel.

Det var egyptiske meklarar som klarte å få på plass ein avtale den gongen. Same forsøk blir truleg gjort denne gongen.

FNs generalsekretær António Guterres sa i ei fråsegn natt til tysdag at FNs Midtausten-utsending Nickolay E. Mladenov samarbeider med Egypt og andre partar tett på Israel og Palestina om å igjen skape ro i området. Guterres oppfordrar også Israel og Hamas til å vise «størst mogleg moderasjon».

Etterforsking

Hamas, som styrer Gazastripa, krev at åtaket måndag må bli etterforska internasjonalt. I ei utsegn hevdar gruppa at Israel utførte åtak som var medvite retta mot sivile.

– Ei uavhengig etterforsking av dei forferdelege israelske lovbrota bør straks bli sett i gang. Hamas er klar til å gi alt av bevis om det israelske lovbrotet mot menneskja, heiter det frå Hamas.

I utsegna ber dei FN om melde Israel til Den internasjonale straffedomstolen.

Hamas hevdar israelske jagarfly berre slo til mot sivile. Israel hevdar på si side at Hamas medvite plasserer sivile i visse område og brukar dei som menneskelege skjold.

(©NPK)