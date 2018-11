EU foreslår visumfridom ved «no deal»

utenriks

Forslaget betyr at britar slepp visum for reiser i Schengen-området så lenge reisa ikkje varer meir enn 90 dagar.

Dette skal òg gjelde i eit såkalla «no deal»-scenario, men berre viss Storbritannia tilbyr det same for EU-borgarar.

– Hovudbodskapen vår her er at vi vil behandle dykk slik de behandlar oss. Visumfridom på begge sider av bordet vil gjere livet lettare for alle, forklarer EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

Forslaget inngår i ein større pakke med tiltak som tysdag vart lagt fram av EU-kommisjonen for å førebu medlemslanda på eit scenario der Storbritannia forlèt EU utan avtale.

Storbritannia skal etter planen forlate EU den 29. mars, med eller utan semje om vilkåra for skilsmissa.

