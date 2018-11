Brannoffer døydde på flukt frå flammane i California

utenriks

Ytterlegare 13 personar vart måndag kveld stadfesta omkomne etter brannen nord i California. Totalt 42 personar har mista livet i brannen, som blir omtalt som Camp Fire. Berre tre av dei er identifiserte.

Ytterlegare to personar vart funne døde etter ein brann ved Los Angeles sør i delstaten i helga. Dermed har 44 personar omkomme i brannar i California.

Mange av dei omkomne er oppdaga i utbrente bilar og i ruinane av nedbrente hus. Fleire brannoffer er òg funne døde ved sida av bilane sine. Dei rakk aldri å køyre vekk, men døydde av røyken frå flammane.

Det er venta at talet på døde vil stige etter kvart som leitemannskapa får gått gjennom dei utbrente områda.

Paradise brann ned

Ein av byane som har vorte hardast ramma, er Paradise. Alle dei 27.000 innbyggjarane har mista heimane sine. Ein tredel av innbyggjarane er over 60 år gamle.

I vognparken Ridgewood Park i byen har eigar Glenn Fuller tysdag berre gjort greie for 20 av bebuarane. Det er 97 campingvogner i parken.

Blant dei overlevande frå Paradise er 65 år gamle Anita Waters, som trassa flammane og sprang tilbake for å hente bilen sin etter først å ha vorte henta ut av politiet. Mens ho køyrde ut av byen såg ho noko forferdeleg.

– Det var nokre menneske som sat fast, og bilen stod i flammar. Dei var inne i bilen, sa ho gråtande til New York Times.

Sheriff Kory Honea i Butte fylke seier at politi og redningsmannskap vil halde fram arbeidet med å identifisere omkomne med eit mobilt DNA-laboratorium, som tek prøver av beinrestar eller fragment av bein.

– Det største ønsket mitt er at eg ikkje treng å komme her kvar kveld for å rapportere om høgare og høgare dødstal, sa Honea.

Fleire hundre komne til rette

Sheriffen stadfestar at brannen er den dødelegaste i historia til delstaten.

– Dette er ei hending utan sidestykke, sa Honea, og la til:

– Viss du har vore her oppe, fattar du omfanget av den brannen vi har med å gjere. Eg vil at vi skal finne så mange leivningar vi kan, så raskt vi kan. Fordi eg veit det er krevjande for dei som har mista nokon.

Natt til tysdag norsk tid stadfesta sheriffen at leitemannskapa har henta inn hundar som er trena opp til å finne leivningar etter menneske.

Politi, sjukehus og andre aktørar som hjelper dei ramma innbyggjarane, melder om at dei får mange telefonar frå personar som leitar etter sakna. Sheriff Honea opplyser at 231 personar som vart meldt sakna, er komne til rette. Styresmaktene veit ikkje nøyaktig kor mange som er sakna.

– Den nye abnormalen

Californias guvernør Jerry Brown sende søndag ut ei åtvaring om at klimaendringar vil føre til fleire brannar som Camp Fire.

– Dette er ikkje den nye normalen, det er den nye abnormalen. Og denne nye abnormalen vil halde fram, i minst 15 til 20 år. Dessverre fortel dei beste forskarane oss at heten, varmen og tørken vil bli forsterka, sa Brown.

Meir enn 8.000 brannfolk i heile delstaten kjempar mot flammane, som har øydelagt meir enn 7.000 bustadar og bygningar av ulike slag. Det brenn både i skog, buskar og gras på område som til saman utgjer 840 kvadratkilometer.

(©NPK)