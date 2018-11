Børsen fall i Tokyo

utenriks

Den japanske Nikkei-indeksen låg på 21.810,52 poeng då aksjehandelen vart avslutta.

Også i Sør-Korea og på Taiwan peika pilene nedover. Teknologiselskap leidde an i fallet, etter at Apple-aksjen fall med fem prosent i New York måndag etter rykte om skuffande sal av den nyaste utgåva av iPhone.

Fleire av teknologiselskapa som fall mest i Asia tysdag, er leverandørar til Apple. Men òg andre, som Sony og Samsung, opplevde fall.

Energiselskapa bidrog òg til å trekkje børsane ned, etter eit nytt fall i oljeprisane.

Fallet på børsane var likevel ikkje like kraftig som mange frykta, etter fall på over to prosent på New York-børsane.

Dei kinesiske børsane i Shanghai, Shenzhen og Hongkong steig tysdag, og den viktigaste indeksen i Shanghai hadde stige 0,9 prosent då aksjehandelen vart avslutta her.

(©NPK)