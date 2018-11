– Skadde Houthi-opprørarar får bli evakuerte frå Jemen

utenriks

Det skjer etter at Storbritannias utanriksminister Jeremy Hunt var på besøk i regionen måndag og hadde samtalar med statsleiarar frå fleire av dei involverte landa.

Spørsmålet om evakuering har vore eitt av dei største hindera for fredssamtalar mellom partane, skriv det britiske utanriksdepartementet i ei utsegn.

– Koalisjonsstyrkane vil no la FN ta over ei medisinsk evakuering av opptil 50 skadde Houthi-opprørarar til Oman før ein ny foreslått runde med fredssamtalar i Sverige seinare denne månaden, skriv britane.

Kampane i Jemen byrja i 2014 då Houthi-opprørarar tok kontroll over hovudstaden i landet Sana. Ein regional koalisjon leidd av Saudi-Arabia gjekk i mars 2015 til krig mot Houthiane for å nedkjempe dei. Over 10.000 menneske er drepne i krigen sidan 2015, ifølgje Verdshelseorganisasjonen.

