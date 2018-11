Kina utset legaliseringa av tradisjonell medisin av nashorn og tiger

utenriks

Lovforslaget som ville tillate sal av produkt frå nashorn og tigrar under spesielle omstende som forsking, kulturell bruk og medisinsk behandling, er blitt lagt på is.

– Innføringa av den nye reguleringa er blitt utsett etter undersøkingar. Forbodet vil dermed framleis gjelde, seier Ding Xuedong i den kinesiske regjeringa.

Han lovar at Kina framleis vil slå hardt ned på ulovleg handel med slike varer.

Det skapte ein kraftig reaksjon frå dyrevernarar verda over då det blei kjent at Kina planla å opne for regulert bruk av delar og produkt frå dei utryddingstrua dyreartene.

(©NPK)