Amnesty trekkjer tilbake æresprisen til Aung San Suu Kyi

utenriks

Prisen det er snakk om er Ambassador of Conscience Award, som er Amnestys fremste menneskerettspris. Suu Kyi fekk den i 2009.

I grunngjevinga frå Amnesty heiter det at «Aung San Suu Kyi ikkje lenger er eit symbol på håp, mot og kampen for internasjonale menneskerettar».

Vidare blir det framheva Suu Kyis mangel på innsats for å stoppe forfølginga av Rohingya-muslimane i Myanmars nordlege delstat Rakhine.

Sidan august 2017 har Myanmars militærstyrkar ført ein offensiv mot påståtte separatistgrupper blant rohingyaene. Offensiven skal ha kosta tusenvis livet, og drive 700.000 på flukt til nabolandet Bangladesh.

I ein rapport offentleggjort nyleg anbefalte FN at det militære overhovudet i landet og andre leiarar i hæren bør bli stilte for retten for folkemord grunna forfølging av rohingyaene.

I tillegg til forfølginga av rohingyaene er Myanmar òg vorte skulda for å forfølgje journalistar og for å prøve å avgrense pressefridommen. I september vart Reuters-journalistane Wa Lone og Kyaw Soe Oo dømd til sju års fengsel for å ha hatt tilgang på statsløyndommar.

Då dei vart arrestere i fjor, granska journalistane forfølginga av rohingyaene.

Rettssaka vart sett som eit forsøk på kneble pressa, og den strenge straffa utløyste protestar i mange land.

Suu Kyi var i fleire tiår leiar av den ikkje-valdelege opposisjonen mot militærjuntaen i Myanmar, og frå 1989 til 2010 sat ho i husarrest. Det gjorde henne til eit internasjonalt menneskerettsikon.

Ved valet i 2012 vann partiet hennar, og sidan 2016 har ho i praksis vore det politiske overhovudet i landet.

(©NPK)