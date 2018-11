Åtte drepne i kampar på Gazastripa

utenriks

I tillegg er sju personar såra i den same skotvekslinga, som føregjekk aust for Khan Yunis på den sørlege Gazastripa søndag kveld, opplyser palestinske helsestyresmakter. Kjelder i Røde Kors stadfestar at fleire er drepne.

Statsminister Benjamin Netanyahu, som søndag var i Paris på hundreårsdagen for avslutninga av første verdskrigen, bestemte seg for å returnere tidlegare enn planlagt på grunn av det som skjedde.

– Militær leiar drepen

Ein israelsk soldat er blant dei drepne i kampane, og ein annan soldat er blant dei skadde, opplyser det israelske forsvaret, som stadfestar skotvekslinga.

Den væpna greina av Hamas-rørsla, Ezzedine al-Qassam-brigadane, seier i ei fråsegn at israelske undercoversoldatar tok seg tre kilometer inn på Gaza i ein sivil bil og drap den lokale militærleiaren Nour el-Deen Baraka. Det oppstod då ifølgje Hamas ei skotveksling mellom dei væpna palestinarane og israelarane, som igjen utløyste israelske luftangrep som drap fleire menneske.

Israel har ikkje stadfesta detaljar rundt kva slags type operasjon dei gjennomførte, men seier i ei fråsegn at alle dei israelske soldatane som var på Gaza, er tilbake i Israel.

Hjelpesendingar

Kort tid etterpå skotvekslinga gjekk alarmen om rakettåtak sør i Israel. Det israelske forsvaret seier at 17 rakettar har vorte skotne frå Gaza mot Israel i løpet av natta, og at rakettforsvarssystemet deira har skote ned tre av dei.

Dei seier òg at israelske skular rundt Gaza blir haldne stengt måndag på grunn av situasjonen.

Kampane skjer etter at både Israel og Hamas den siste tida har teke grep for å dempe uroa som har vore dei siste månadane.

I førre veke opna Israel for hjelpesendingar frå Qatar verd 15 millionar dollar til Gaza, samtidig som det har vore færre demonstrasjonar langs grensa mot Israel. Netanyahu sa førre veke at dette var ei viktig avgjerd for å unngå ei humanitær krise i Palestina.

Over 220 palestinarar har vorte drepne av israelske soldatar etter at protestane ved grensegjerdet mot Israel byrja i mars i år.

(©NPK)