Russland kallar ambassadøren til Austerrike inn på teppet etter spionanskuldingar

Austerrike blei gjort merksame på obersten av ei anna vennleg europeisk etterretningsteneste.

Ein reknar med at obersten har teke til å arbeida for russisk etterretning på 90-talet, og at han har halde fram med praksisen heilt til 2018, sa statsminister i Austerrike, Sebastian Kurz, på ein pressekonferanse fredag.

Vidare sa han at utanriksminister Karin Kneissl hadde kalla Russlands ambassadør inn på teppet og avlyst ein planlagd tur til landet.

– Denne saka og påstandane om russisk spionasje i Nederland gjer ikkje tilhøvet mellom Russland og EU betre. Vi krev meir informasjon frå Russland, sa Kurz.

Kort tid etter at skuldingane blei kjende, svarte Russland med å kalla inn ambassadøren til Austerrike.

– Han vil bli kalla inn til det russiske utanriksdepartementet fredag, seier ein talsperson for russisk UD.

Austerrike er eitt av få europeiske land som har hatt tett diplomatisk kontakt med Russland trass Ukraina-konflikten, annekteringa av Krim og skuldingane om at Russland stod bak giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal i Salisbury i Storbritannia.

