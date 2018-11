Politiet i Peru: Babyhandel avdekt

utenriks

Ein representant for påtalemakta skriv på Twitter at politiet har arrestert 14 personar og slått til mot 18 adresser i yen Arequipa sør i landet. Dei skal også ha redda ein fem månader gammal baby som skulle seljast for 4.000 soles, snautt 10.000 norske kroner.

Gruppa som står bak, mellom dei fleire legar, oppsøkte kvinner som søkte om abort og overtalte dei til å bere barnet fram, slik at det kunne seljast. Også tilsette i folkeregisteret var involvert og sørgde for at dei nødvendige papira blei skaffa fram.

Politiaksjonen kjem etter omfattande etterforsking og telefonavlytting som har halde på i fleire månader. Den påståtte leiaren for babyhandelen er ein modell som er gift med ein pensjonert general som tidlegare var politidirektør i Peru.

Blant dei som blei arrestert var det også ein gynekolog og ein barnelege, i tillegg til tre kvinner som hadde som jobb å ta kontakt med dei gravide som hadde søkt om abort.

Peru har ein av dei strengaste abortlovene i Sør-Amerika, og abort er berre lov om mors liv står i fare.

