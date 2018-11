IS hevdar å stå bak knivepisode i Australia

utenriks

Angrepet under ettermiddagsrushet Melbourne fekk sentrum til å stå stille i den nest største byen i Australia.

Hundrevis av menneske stod og såg på bak barrikadane mens politiet prøvde å arrestera angriparen, og fleire videoar av hendinga blei publisert i sosiale medium.

Politiet seier at mannen gjekk ut av ein varebil, som då tok fyr, og angreip tre forbipasserande med kniv. Deretter prøvde han også å angripa to politifolk som kom til staden, før han blei skoten i brystet av ein politimann.

Den som blir rekna for å vera gjerningspersonen døydde seinare på sjukehus. Det gjorde også ein av dei tre han knivstakk. Ifølgje politiet inneheldt bilen til mannen fleire sylindra med grillgass. Bombegruppa til politiet kom etter kvart til og fekk gjort gjenstandane uskadelege.

Politisjef Graham Ashton i Victoria seier politiet kjende til angriparen, som opphavleg er frå Somalia, frå tidlegare og at angrepet blir etterforska som ei terrorhending.

– Ut frå det vi veit om denne personen behandlar vi dette som ein terrorhending. Han er kjend for politiet hovudsakleg i samband med slektningar som definitivt er folk vi følgjer nøye med på, sa Ashton, og la til at antiterrorstyrken har teke over ansvaret for etterforskinga.

The Herald Sun og fleire andre skriv at mannen hadde tilknyting til ei gruppering som er dømd for terrorplanlegging.

Via propagandakanalen sin Amaq har ekstremistgruppa IS hevda at gjerningspersonen «gjekk til åtak på folk frå landa som er med i koalisjonen mot IS» på vegner av dei.

