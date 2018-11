Dramatisk flukt frå flammane i California

utenriks

Alle dei 27.000 innbyggarane i byen Paradise fikk torsdag ordre om å evakuere då flammane nærma seg. Seint på kvelden var store delar av byen utradert. Brannsjef Scott McLean anslår at rundt 2.000 bygningar er øydelagde. Ifølgje augevitne vart både bustadar, supermarknadar, forretningar, restaurantar, skular og ein aldersheim tekne av flammane.

Innbyggarar fortel om ein svært dramatisk flukt fra byen.

– Vi var omgitt av flammar, vi køyrde gjennom eld på begge sider av vegen, seier politimannen Mark Bass.

Dramatisk redningsoperasjon

Han sørga først for å evakuere familien sin og drog deretter tilbake for å redde ut fleire funksjonshemma innbyggarar, deriblant ein mann som prøvde å bere den sengeliggande kona i tryggheit.

– Det var berre ein vegg med flammar på begge sider av oss, og vi kunne knapt sjå vegen framfor oss, sier Bass.

Paradise ligg i eit landleg område 29 mil nordaust for San Francisco. Brannen hadde torsdag kveld svidd av over 73 kvadratkilometer. To brannmenn og fleire innbyggarar er skadde, men myndigheitene har enno ingen nøyaktig oversikt over talet på skadde.

To brannar lenger sør

USAs nasjonale vêrteneste har åtvara om brannfare i mange områder i California som følgje av tørke kombinert med kraftig vind.

Fredag vart det meldt at to store brannar har svidd av rundt 15.000 dekar (15 kvadratkilometer) sør i California. Vinden har auka i styrke, og brannane spreier seg raskt og truar ei rad lokalsamfunn, ifølge myndigheitene.

Langs grensa til fylka Ventura og Los Angeles er det gitt orde om evakuering av 75.000 bustadar. I eit område i Santa Rosa-dalen var 1.200 bustadar forlatne på grunn av brannen torsdag kveld. Brannane skal allereie ha øydelagt mange bygningar.

Det er så langt ikke meldt om skadde i nokon av desse brannane.

