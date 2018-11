Dødstalet etter bombeangrepet i Mogadishu stig kraftig

utenriks

Bombene gjekk av i eit travelt vegkryss, like ved Mogadishus strengt vakta flyplass, fleire hotell og eit politihus. Minst 15 personar vart såra i angrepet, i tillegg til at minst 26 sivile vart drepne, opplyser politiet, ifølgje nyheitsbyrået DPA. Seks angriparar skal også å ha blitt drepne.

Nyheitsbyrået AFP siterer politikjelder som seier at rundt 20 vart drepne og over 40 såra.

– Flesteparten av desse menneska var sivile som passerte området då angrepet skjedde, sier polititenestemannen Abdulahi Ahmed.

Populært hotell

Ifølgje somalisk politi utløyste medlemmer av den ytterleggåande islamistgruppa Al-Shabaab to bomber rett utenfor Sahafi Hotel, ein populært stad for regjeringsmedlemmer og andre somaliske samfunnstoppar.

Dei to angriparane køyrde bilar fylte med eksplosiv opp framfor hotellet. Begge vart drepne då bombene gjekk av, ifølgje politiet. Samtidig prøvde fire andre angriparar å storme hotellet. Alle vart skotne og drepne av hotellvaktene, opplyser politibetjenten Ahmed Bashane.

Den tredje bomba låg gøymd i ein parkert og tom bil.

Fleire bygningar skadde

Fleire andre bygningar, blant andre Hayat Hotel og eit politihus, vart øydelagde i dei kraftige eksplosjonane.

Mogadishu har fleire gonger opplevd å bli utsett for blodige bombeangrep. Den ytterleggåande islamistgruppa Al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for liknande angrep tidlegare, og har også tatt ansvaret for angrepet fredag.

Gruppa vart tvungen ut av hovudstaden i 2011, men kontrollerer framleis område på landsbygda.

(©NPK)