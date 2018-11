USA har ikkje påvist hacking av valsystem

utenriks

Rett nok er det blitt innrapportert ei rekke «potensielle cyberhendingar», ifølgje USAs departement for innanlandsk sikkerheit. Men hendingane skal ikkje ha resultert i vellykka dataangrep.

USAs minister for innanlands sikkerheit, Kirstjen Nielsen, understrekar samtidig at utanlandske aktørar tidlegare har vist at dei både har vilje og evne til å prøve å påverke amerikanske val.

Under ein pressekonferanse onsdag hadde ho ikkje noka forklaring på kvifor det ikkje har vore meir omfattande dataangrep mot valsystema i år. Éi mogleg forklaring er at etterretningsorganisasjonar i land med dårleg forhold til USA er meir opptatt av det neste presidentvalet i 2020.

– Vi trur «storfisken» for våre motstandarar er 2020, seier Chris Krebs, som leier avdelinga for cybersikkerheit i Nielsens departement.

Både Russland og fleire andre land er mistenkte for å prøve å påverke amerikanske val ved å spreie falske nyheiter og annan propaganda på internett.

Det er likevel ikkje oppdaga mange omfattande forsøk på å hacke sjølve valsystema. Amerikanske styresmakter har dei siste åra sett i verk ei rekke tiltak for å gjere valautomatar og andre deler av systema sikrare.

(©NPK)