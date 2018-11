Tysk rettssak mot 30 personar som skal ha forgripe seg på flyktningar

utenriks

Tilsette ved mottaket, tilsynspersonell og sikkerheitsvakter er blant dei tiltalte som systematisk skal ha halde tilbake, banka opp og attpåtil torturert flyktningar i byen Burbach i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Overgrepa og mishandlinga skal ha gått føre seg i fleire månader.

På grunn av det store talet på tiltalte måtte rettssaka flyttast til eit konferansesenter i byen Siegen, der dei 30 tiltalte fylte dei første åtte radene.

Mishandlinga skal ha gått føre seg i såkalla problemrom, der flyktningane vart stengt inne i dagevis. Grufulle bilde og filmklipp med poserande og flirande vakter sjokkerte ein heil nasjon.

Nestsjefen ved mottaket og to tilsette hos delstatsmyndigheitene sit også på tiltalebenken for ikkje å ha oppfatta kva som gjekk føre seg, eller for at dei ikkje greip inn.

Skandalen utløyste ein heftig debatt om tilstanden ved mottakssentera i landet. I denne saka vart den private operatøren av mottakssenteret umiddelbart fjerna, og fleire team vart sende rundt i delstaten for å sjå nærmare på forholda.

