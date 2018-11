Tolv drepne då mann opna eld på bar i California

utenriks

Vitne seier at ein mann kasta røykgranatar og fyrte av skot på Borderline Bar & Grill i Thousand Oaks utanfor Los Angeles ved 23-tida onsdag lokal tid.

Baren var full av folk, og ei politikjelde har sagt til Los Angeles Times at det blei fyrt av minst 30 skot.

Politiet opplyste først at minst elleve menneske var treft av skot og såra, og at det stadfesta talet kunne stige. Litt seinare opplyste dei at tolv var skotne og drepne, og at ein av dei er ein politimann, skriv CNN.

Ein talsmann for sheriffen i Ventura har også opplyst at gjerningsmannen truleg er død. Minst elleve menneske blei også såra i angrepet.

Arrangement for studentar

Skot blei framleis fyrt av då politiet kom til åstaden like før midnatt lokal tid. Fleire hundre personar oppheldt seg i baren, der det gjekk føre seg eit arrangement for studentar.

Eit augevitne seier til TV-stasjonen ABC at gjerningsmannen fyrte av ei rekke skot og at ein sikkerheitsvakt såg ut til å bli drepen.

– Den væpna mannen kasta røykgranatar over alt, fortel John Hedge, som seier mannen «berre fortsette å skyte».

– Hoppa ut vindauge

Då politiet kom til staden, oppstod det ei skotveksling med gjerningsmannen, ifølgje Los Angeles Times. Avisa skriv også at FBIs terroretterforskarar er sendt til staden.

Det oppstod kaos på baren då den væpna mannen opna eld. Han skal ha skote mot tilfeldige personar.

– Det var kaos, folk hoppa ut av vindauga, fortel augevitnet Nick Steinwender til TV-stasjonen KABC.

– Tømte magasinet

19 år gamle Mitchell Hunter seier gjerningsmannen var utstyrt med ein halvautomatisk pistol.

– Eg såg han gå inn. Og så begynte han å skyte, seier Hunter til NBC.

Gjerningsmannen tømte magasinet før han lada på nytt, ifølgje 19-åringen. Han seier han høyrde rundt 20 skot og at det tok lang tid før politiet kom til staden.

Ifølgje Hunter hadde gjerningsmannen lys hudfarge og svart hår. Store mengder politi og andre nødetatar rykte ut til åstaden etter skytinga, og folk blei bedne om å halde seg unna staden.

