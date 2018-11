Theresa May på diplomatisk turné

utenriks

Føremålet med sjølve middagen er å diskutere spørsmål knytt til Nato, men ifølgje britisk presse er det ikkje utenkelig at statsministeren også vil nytte høvet til å snakke med EU-leiarar om brexit mens ho likevel er i Brussel.

Ifølgje nyheitsbyrået deltar Nederland, Belgia og Romania på den uformelle middagen, som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er vert for.

Fredag får May dessutan eit høve til å snakke med Frankrikes president Emmanuel Macron i samband med ei minnemarkering for 100-årsdagen for våpenkvila som sette ein sluttstrek for første verdskrigen.

Dei siste dagane har rykta svirra i britisk presse om eit nært føreståande gjennombrot i forhandlingane om ein skilsmisseavtale med EU.

EUs sjefforhandlar Michel Barnier har derimot dempa forventningane og sagt at det framleis er mykje arbeid som står att.

(©NPK)