NBC: fleire drepne i skyting på bar i California

Vitne seier at ein mann kasta røykgranatar og fyrte av fleire skot i ein bar i Thousand Oaks utanfor Los Angeles ved 23-tida onsdag lokal tid.

Baren skal ha vore full av folk, og ei politikjelde har sagt til Los Angeles Times at det vart fyrt av minst 30 skot.

Amerikanske styresmakter opplyser at minst elleve personar vart såra, og at ein av dei er ein politimann. NBC melder at fleire er drepne, men dette er ikkje stadfesta av andre kjelder.

– Vi leitar framleis etter personen som skaut. Vi kan ikkje bekrefte at gjerningsmannen er arrestert, seier Garo Kuredjian frå politiet i fylket Ventura.

Skot vart framleis fyrt av då politiet kom til Borderline Bar & Grill. Fleire hundre personar oppheldt seg i baren, der det gjekk føre seg eit arrangement for studentar.

Eit augevitne seier til TV-stasjonen ABC at gjerningsmannen fyrte av ei rekke skot og at ein sikkerheitsvakt såg ut til å bli drepen.

– Den væpna mannen kasta røykgranatar over alt, fortel John Hedge, som seier mannen «berre heldt fram med å skyte».

Då politiet kom til staden, oppstod det ei skotveksling med gjerningsmannen, ifølgje Los Angeles Times. Avisa skriv også at FBIs terroretterforskarar er sende til staden.

Store mengder politi og andre nødetatar har rykt ut til åstaden og bede andre folk om å halde seg unna.

