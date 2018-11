Sjette person funnen omkommen etter bygningskollaps i Marseille

utenriks

Totalt er no to kvinner og fire menn funne omkomne etter at dei to bygningane på fem og seks etasjar raste saman utan forvarsel måndag morgon. Ifølgje styresmaktene i den franske hamnebyen er framleis to personar sakna.

Styresmaktene har tidlegare meldt at kan vere opp mot åtte personar i ruinane. Redningsmannskapa jobbar framleis med å søke i ruinane.

– Vi fortset arbeidet vårt i håp om å finne fleire overlevande, seier sjef for brannvesenet i Marseille Charles-Henri Garie til BFM TV.

– Ueigna som bustadar

Kollapsen skjedde i bydelen Noailles, ein litt sliten og fattig bydel med mange falleferdige bygningar.

Folk busett i området seier til nyheitsbyrået AFP at dei lenge har åtvara styresmaktene om at fleire av bygningane ikkje er eigna til å bu i, men at ingenting har skjedd.

– Alle kjende til problema med dei to kollapsa bygningane. Folk døydde sjølv om det kunne vore unngått, seier Patrick Lacoste, som er talsmann for ein lokal bebuargruppe til AFP.

Innanriksminister Christophe Castaner har tidlegare sagt at rundt 6.000 bygningar med totalt rundt 44.000 bustader er karakterisert som i faresona. Han kallar situasjonen for uakseptabel.

Kondemnerte

Måndag kveld fall ein nærliggjande tredje bygning delvis saman. Både den og ein av dei som fall saman tidlegare på dagen, var kondemnerte og ubebuelege. Dei omkomne og dei som er sakna, budde i ein bygning som enno ikkje var kondemnerte.

Styresmaktene i Marseille begynte ein omfattande oppgraderingsplan for sentrum av byen i 2011. Fire år seinare vart det likevel fastslått i ein rapport at om lag 100.000 av Marseille innbyggjarar framleis budde i bustader som var farlege for helse og sikkerheit.

(©NPK)