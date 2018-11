Opprørsleiar i Jemen: – Vi gir aldri opp

utenriks

Houthi-leiar Abdul Malik al-Houthi ser likevel ut til å erkjenne at styrkane hans taper terreng i kampen om hamnebyen Hodeida, som opprørarane har kontrollert sidan 2014.

– Trur fienden at det å trenge inn i dette området betyr at vi vil overgi oss og gi frå oss kontrollen? Det skjer ikkje, og kjem aldri til å skje, seier han i ein TV-sendt tale onsdag.

Jemens militære sa tidlegare same dag at regjeringsstyrkane rykker stadig nærmare hjarta av Hodeida. Det har ført til frykt for sikkerheita til dei sivile i byen og tilgangen på nødhjelp for den jemenittiske befolkninga. Nærmare 80 prosent av alle forsyningar og nødhjelp til Jemen går via hamnebyen Hodeida.

Kampane nærmar seg også viktige helseinstitusjonar i byen. Redd Barna skriv i ei pressemelding at eit apotek og eit sjukehus som organisasjonen støttar, vart angripne onsdag morgon.

Til liks med FN krev Redd Barna umiddelbar stans i alle kamphandlingar. FNs barnefond UNICEF åtvara tysdag om at Al-Thawra-sjukehuset stod i fare for å bli ramma av kampane. Det er 59 barn på sjukehuset, og av dei får cirka halvparten intensivbehandling,

(©NPK)