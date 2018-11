Mot nederlag for Kristersson i svensk statsministeravstemming

utenriks

Så langt har berre Kristdemokraterna takka ja til å gå inn i ei eventuell regjering med Kristersson. Centern (C) og Liberalerna (L) vil ikkje sitte i ei regjering som er avhengig av støtte frå Sverigedemokraterna.

Onsdag, nøyaktig ei veke før statsministeravstemminga i Riksdagen, stod begge parti fast på at dei av denne grunn vil stemme nei til Moderaterna-leiaren.

– Eg ser på det som usannsynleg at vi kjem til å endre på det, seier Centern-leiar Annie Lööf om linja for sitt parti.

Liknande utsegner har også komme frå Liberalernas Jan Björklund i dagane etter at Riksdagens talmann Andreas Norlén skar igjennom i regjeringsforhandlingane og bad nasjonalforsamlinga stemme over om Kristersson skal få danne Sveriges nye regjering.

Fleire parti meiner Lööf i staden burde fått oppdraget med å sondere regjeringsalternativ etter at Kristersson og Socialdemokraternas (S) leiar Stefan Löfven mislykkast.

Lööf har uttrykt eit ønske om å sjå på moglegheitene for ei regjering med Alliansen (M+C+KD+L) og Miljöpartiet (MP), som i dag samarbeider med Löfvens parti.

Både Miljöpartiet og S seier onsdag at dei er opne for at Lööf skal få sonderingsoppdraget.

– Eg vil ikkje ta stilling til dette no, men vi har ikkje vore avvisande til at det kan skje, seier S-gruppeleiar Anders Ygeman.

– Vi vil gjerne diskutere politikk med Centerpartiet, seier MPs gruppeleiar Maria Ferm.

