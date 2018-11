Første urfolkskvinne valt inn i Kongressen

utenriks

Davids høyrer til urfolksgruppa Ho-Chunk, også kjent som Winnebago.

I mellomvalet danka ho ut den sitjande republikanaren Kevin Yoder og sikra seg plassen som representant for tredje valdistrikt i delstaten Kansas. Ho bidrog dermed også til Demokratenes kamp for å ta over fleirtalet i Representanthuset, det eine av dei to kammera i den amerikanske Kongressen.

Den ferske representanten er utdanna jurist frå anerkjente Cornell Law School. Ho har også drive med multikampsporten MMA, både som amatør og profesjonell.

