EU varslar nye lisensar for fangst av snøkrabbe

utenriks

EU-kommisjonen la onsdag fram eit forslag om å gi snøkrabbelisens til 20 fartøy i 2019. Det er same talet som i 2017 og 2018.

Elleve av lisensane skal gå til Latvia, mens resten skal fordelast mellom Litauen, Polen, Estland og Spania.

Noreg nektar europeiske fiskarar å fange snøkrabbe i fiskevernsona utanfor Svalbard og har ikkje godtatt dei europeiske lisensane.

Saka vart sett på spissen for alvor i januar i fjor. Då vart den latviske båten Senator tatt i arrest for ulovleg fangst av snøkrabbe på den såkalla Sentralbanken utanfor Svalbard. Senator hadde med seg lisens frå EU, men vart likevel pålagt millionbot. Saka er no til behandling i Høgsterett.

Då EU i desember i fjor vedtok nye fangstlisensar for 2018, reagerte Noreg ved å bryte forhandlingane med EU-kommisjonen om ei løysing på konflikten.

Bakteppet er usemje om tolking av Svalbardtraktaten. EU meiner traktaten gir europeiske fartøy rett til å fange like mykje snøkrabbe utanfor Svalbard som norske fartøy. Noreg meiner derimot at traktaten ikkje gjeld for botndyr som snøkrabbe.

(©NPK)