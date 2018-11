EU-glede over valutfallet i USA

utenriks

«Inspirert av veljarar i USA som valde håp over frykt, det siviliserte over det frekke, inkludering over rasisme, likestilling over diskriminering. Dei stod opp for sine verdiar. Og det vil vi også gjere», skriv nederlandske Frans Timmermans på Twitter.

Han er visepresident i EU-kommisjonen og ein av kandidatane til å overta som sjef når sitjande president Jean-Claude Juncker går av neste år.

Franske Pierre Moscovici, som er EUs finanskommissær, slår på Twitter fast at Demokratene fekk fleirtal i Representanthuset trass i det som ifølgje han er utstrekt tukling med valdistrikta frå sida til Republikanarane.

«Donald Trump har rett: Stor suksess i kveld», skriv Moscovici.

EU-kommisjonens offisielle reaksjon på valresultatet er derimot meir diplomatisk i tonen.

– Vi ser fram til å samarbeide tett med USAs nye Kongress, så vel som andre nyvalde representantar i USA, seier EU-kommisjonens talsperson Margaritis Schinas.

Schinas skildrar USA som ein viktig partnar og alliert.

– EU er fullt ut forplikta til eit tett transatlantisk partnarskap og eit samarbeid til gjensidig nytte for velstand og sikkerheit for våre innbyggjarar og menneske i heile verda, seier han.

(©NPK)