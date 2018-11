Beltespenne utløyste evakuering av togstasjonar i Spania

utenriks

Beltet låg ein koffert som vart gjennomlyst av sikkerheitsvakter i Barcelona.

Kvifor kvinna og kofferten slapp gjennom sikkerheitskontrollen, er uklart. Men litt seinare vart det slått alarm. Politiet i Barcelona la ut eit bilde på Twitter av kofferten og noko som tydeleg såg ut som ein handgranat.

To høgfartstog i Barcelona vart evakuerte, før det oppstod mistanke om at kofferten kunne vere på veg til Madrid. Då vart også togstasjonen Atocha i Madrid evakuert.

Då toget med kvinna kom til hovudstaden, vart bagasjen undersøkt. Politiet kunne konstatere at «handgranaten» i verkelegheita var ei beltespenne.

Atocha var i 2004 åstad for ein av dei verste terroraksjonane i Europa nokosinne. Over 190 menneske vart drepne då bomber eksploderte på fleire tog i den spanske hovudstaden. To av toga var på eller nær stasjonen.

