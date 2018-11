ABC: fleire kvinner og minoritetar har stemt

utenriks

Målinga viser at det blant veljarane så langt er 52 prosent kvinner, ein del som er like høg som den tidlegare rekorden for mellomval i 2010.

Tala viser også at 28 prosent av veljarane er ikkje-kvite, klart høgare enn den førre rekorden på 25 prosent frå 2014. Lovpunktet var 9 prosent i 1990.

Når det gjeld partitilhøyrsel, svarte 38 prosent at dei var demokrater, 32 prosent republikanarar og 30 prosent uavhengige.

Det svarer til 36 prosent demokratar, 37 prosent republikanarar og 27 prosent uavhengige i 2014.

Tala viser også at fleire veljarar enn sist identifiserer seg som liberale – 27 prosent. 38 prosent kallar seg moderate og 36 prosent konservative. I 2014 var 22 prosent liberale, 39 prosent moderate og 38 prosent konservative.

