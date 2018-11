utenriks

Først blei det meldt at 30 menneske mista livet og at fleire andre var skadde. Få minutt seinare skreiv Zimbabwes statlege avis at dødstalet hadde stige til 47.

Førebels er det uklart kor mange personar som var i kvar av bussane, og kva som var årsaka til ulykka. Kollisjonen fann stad onsdag kveld.

