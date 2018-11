Uvêr kan påverke valdeltakinga i Sørstatane

utenriks

Ei bølgje av stormar bevegde seg gjennom det djupe sør natt til tysdag og tysdag morgon lokal tid, og reiv ned tre og kraftlinjer frå Louisiana til South Carolina. Ingen er alvorleg skadde, men det blir anslått at om lag 11.000 innbyggjarar sør i USA er straumlause.

Ein separat stormfront sentralt i Tennessee natt til tysdag førte til at ein person mista livet, og at to andre vart skadde. Også der er tusenvis utan straum.

Meteorologane har også åtvara om mogleg kraftig vind, kraftige torestormar og moglege tornadoar tysdag i område i og rundt Baltimore, Washington D.C. og resten av Mid -Atlantic-regionen.

Det er meldt tørt vêr vest og sørvest i USA, mens det er venta at det legg seg ein del snø rundt nordlege delar av Rocky Mountains.

(©NPK)