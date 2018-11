Tre funne døde og fleire sakna etter huskollaps i Marseille

utenriks

Dei to bygningane på fem og seks etasjar raste saman heilt utan forvarsel i morgontimane måndag.

Ifølgje lokalmyndigheitene var den eine bygningen kondemnert og stod tom. Men i den andre budde det om lag ti personar.

Redningsmannskapa har gjennom heile natta og formiddagen søkt gjennom ruinhaugen. Tysdag ettermiddag bekreftar ein talsmann for styresmaktene at to menn og ei kvinne er funne på tre ulike stader under bygningsrestane.

Dei som har vore på staden, seier ulykkesstaden på Rue d'Aubagne i arbeidarklassedistriktet Noailles i Marseille minner om åstaden for eit jordskjelv.

– Framleis håp

Leitearbeidet etter fleire offer fortset, og meir enn 120 redningsarbeidarar er sette inn for å flytte på bygningsrestane stein for stein.

Ein bil fullstendig samanklemt under ruinane viser at bygningane raste saman med stor kraft. Likevel er det håp om å finne overlevande.

– Vi håpar framleis, sjølv om håpet er i ferd med å svinne. Det kan framleis vere luftlommer, seier ein redningsarbeidar.

– Regn kan ha bidratt

To tilfeldige forbipasserande vart skadde då den eine bygningen brått raste saman. Dei slapp likevel frå hendinga med berre lettare skader.

Gata der den eine bygningen låg, er sperra av murstein og andre masser frå det samanraste huset. Eit tjukt lag med støv dekkjer alt.

Kva som var årsaka til den brå og uventa kollapsen til dei to bygningane, er førebels ikkje kjent. Bustadmyndigheitene i Marseille trur ifølgje AFP at kraftig regn kan ha spelt ei rolle.

Ulykka har uansett ført til ein debatt om bustadstandarden for fattige i den franske byen. Nabolaget bygningane låg i, har mange bygningar av same dårlege standard.

Styresmaktene i Marseille begynte ein omfattande oppgraderingsplan for sentrum av byen i 2011. Men ifølgje ein rapport frå styresmaktene i 2015 budde om lag 100.000 av Marseille innbyggjarar i bustadar som var farlege for helse og sikkerheit.

