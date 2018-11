Taliban bekreftar at dei vil delta på fredssamtalar i Moskva

utenriks

Russiske styresmakter er vert for møtet førstkommande fredag. Planen er at partane skal diskutere korleis dei kan komme i gang med fredsforhandlingar for å få slutt på den 17 år lange krigen.

I ei melding på sosiale medium tysdag skriv Taliban at dei vil sende høgtståande representantar frå sitt kontor i Qatar.

– Denne konferansen handlar ikkje om å forhandle med nokon spesiell part, det er først og fremst ein konferanse for å ha grundige diskusjonar om korleis vi skal finne ei fredeleg løysing på det afghanske dilemmaet og få slutt på den amerikanske okkupasjonen, seier Talibans talsmann Zabiullah Mujahid.

Meldinga kjem same dag som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg besøkte Afghanistan og i den samanheng oppfordra Taliban til å sette seg ned ved forhandlingsbordet.

Måndag bekrefta også afghanske styresmakter at dei sender ein delegasjon til møtet i Moskva.

(©NPK)