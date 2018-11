Meir enn 2.000 migrantar har drukna i Middelhavet

utenriks

– Talet på liv som har gått tapt i Middelhavet i år, har no passert to tusen, slår UNHCR-talsperson Charlie Yaxley fast etter at 17 menneske vart funne døde utanfor kysten av Spania denne veka.

Vidare opplyser han at i overkant av 105.000 migrantar og flyktningar som søkjer asyl har nådd Europa så langt i år. Det er ned til nivåa før 2014.

Talet på drukningar i år inneber at dødsraten har gått kraftig opp.

– UNCHR har fleire gonger bedt om umiddelbar handling for å handtere denne situasjonen, seier Yaxley.

– Middelhavet har i årevis vore den dødelegaste sjøruta for flyktningar og migrantar. At det fortset å vere sånn bør vere uakseptabelt for alle, seier han.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) seier 2018 markerer det femte året på rad der talet på flyktningar som kjem til Europa, er over 100.000.

Han understrekar likevel at denne terskelen i tidlegare år har vore kryssa mykje tidlegare på året. I 2015 var 100.000 passert i juni, og i 2016 var det allereie i februar.

Spania har så langt vore hovudmålet for migrantar og flyktningar i år. 49.000 har komne landet via sjøvegen, framfor Hellas med 27.7000 og Italia med over 22.160.

Av dei over 2.000 døde var vel 1.260 på veg til Italia, ifølgje IOM.

