Kongressvalet i USA er i gang

Vermont var ekstra tidleg ute og opna allereie klokka 5 lokal tid. Dette er heimstaden til den uavhengige senatoren Bernie Sanders, som er venta å vinne sitt attval overlegent.

Resten av vallokala på USAs austkyst opna for veljarane til kongressvalet stort sett klokka 6 eller 7. Etter det går det slag i slag, heilt til dei siste vallokala stenger i Alaska klokka 20 lokal tid, klokka 6 norsk tid onsdag morgon.

Tøffe dagar

Mellomvalet i år blir rekna som eit val om kva USAs befolkning meiner om president Donald Trump sjølv om det eigentleg er val til Kongressen, som er nasjonalforsamlinga. Det blir valt kandidatar til dei to kammera, Senatet og Representanthuset.

Demokratane får truleg fleirtalet i Representantens hus. Då blir det langt tøffare dagar for president Donald Trump.

38 usikre

Analysar og målingar gjort rett før vallokala opna viser at Demokratene kan sikre seg kontroll over Representanthuset.

Blant representantar til 435 plassar blir 203 rekna for sikre eller ganske truleg demokratiske. Tilsvarande har republikanerne 194 sikre eller ganske trulege plassar, ifølgje RealClear Politics.

Til saman 38 plassar er langt frå avgjort, og det er her den store kampen vil stå.

Samtidig tyder målingar på at Senatet blir verande på republikanske hender. Det er val på 33 av plassane, men fleire er i delstatar der Donald Trump framleis er svært populær.

8 spennande statar

Det er mest spenning knytt til senatsvala i delstatane Arizona, Florida, Indiana, Montana, Missouri, Nevada, West Virginia og Tennessee.

Kvardagen vil bli vanskelegare for president Trump dersom republikanerne mister fleirtalet i Representanthuset. Mange lovforslag og løyvingssaker vil bli stoppa eller trenert.

Det er også venta at fleire høyringar og granskingar blir igangsett. I tillegg til at Donald Trump sjølv kan bli dratt inn i desse, kan sakene også få følgjer for personar han har utnemnt i Det kvite hus og elles i det politiske systemet.

Dessutan vil spekulasjonane om riksrett mot presidenten skyte ny fart.

