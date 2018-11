Kina fekk kraftig kritikk for internering av uigurar under FN-møte

utenriks

Alle FNs medlemsland må med jamne mellomrom stille til utspørjing i FNs menneskerettsråd i Genève om korleis dei varetar menneskerettane. Tysdag var det Kinas tur.

Fleire vestlege land kravde under høyringa at Kina må stengje leirane, som ifølgje menneskerettsgrupper er blitt brukt til å internere opptil éin million uigurar og andre muslimske minoritetar i Xinjiang vest i landet.

USAs representant Mark Cassayre var blant dei som kravde at Kina umiddelbart set fri hundretusenvis av menneske som han meiner blir haldne fanga utan lov og dom.

Representantar frå både Canada og Storbritannia hevda at menneskerettssituasjonen i Kina er blitt verre.

Men Kina avviste endå ein gong kritikken mot leirane og kalla den «politisk motivert». Viseutanriksminister Le Yucheng forsvarte leirane ved å hevde at Xinjiang tidlegare har vore ein arnestad for ekstremisme. Han sa samtidig at leirane, som han refererte til som opplæringssenter, har bidratt til å stabilisere situasjonen.

Tidlegare internerte uigurar hevdar derimot at dei i leirane vart utsette for politisk indoktrinering og tvungne til å ta avstand frå trua si og love lojalitet til kommunistpartiet.

Fleire uiguriske aktivistar hadde møtt fram for å protestere mot Kina under høyringa.

