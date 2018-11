Harvard-forskarar: Sigarforma objekt kan ha vore utanomjordisk romskip

utenriks

Objektet fekk kallenamnet «Oumuamua», som betyr «ein bodbringar frå ei fjern fortid» på hawaiisk. Objektet vart først observert i oktober i fjor av teleskopet Pan-STARRS 1 på Hawaii.

Forskarar har sidan den gong prøvd å forklare dei uvanlege trekka og opphavet til objektet. Først trudde ein det dreidde seg om ein komet, deretter ein asteroide. Til slutt enda forskarane opp med eit nytt omgrep: «interstellare objekter».

Men forskarar ved Harvard har no lansert ein alternativ teori, melder CNN.

I ein studie argumenterer forskarar ved Harvard Smithsonian Center for Astrophysics for at det lange mørkeraude objektet, som er ti gonger lengre enn det er breitt og som vart observert med ein fart på 315.400 kilometer i timen, kan vere av «kunstig opphav».

– Oumuamua kan vere ein fullt fungerande sonde sendt med hensikt til nærområdet til jorda av ein utanomjordisk sivilisasjon, skriv forskarane i studien, som er signert professor Abraham Loeb og Shmuel Bialy og sendt til Astrophysical Journal Letters for publisering.

Teorien til forskarane er basert på den uventa auken i hastigheit og bane då objektet reiste gjennom og til slutt ut av vårt solsystem i januar i år.

(©NPK)