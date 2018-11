FN: Nær 60 små pasientar i livsfare som følgje av kampar i Jemen

utenriks

– Intense kampar i den jemenittiske byen Hodeida er no farleg nær Al-Thawra-sjukehuset, noko som gjer at 59 barn, deriblant 25 som får intensivbehandling, står i umiddelbar fare for å døy, skriv FNs barnefond UNICEF i ei fråsegn tysdag.

Kampane mellom saudistøtta regjeringsstyrkar og jemenittiske houthi-opprørarar har rast i byen dei siste fem dagane. Hamna i byen er svært viktig for nødhjelpsforsyningane til det krigsherja landet.

Ifølgje UNICEF kan helsepersonell og pasientar høyre lyden av tung bombing og skyting. Sjukehuset ligg berre 500 meter frå den viktige hamna.

– Tilgangen til og frå sjukehuset, det einaste som fungerer i området, er no i fare, skriv UNICEF vidare.

Hundretusenvis av innbyggjarar risikerer å bli fanga av kampane.

– Dødstala vil bli katastrofale dersom hamna blir skadd, øydelagt eller blokkert, hevdar organisasjonen.

Houthiane tok kontroll over både Jemens hovudstad Sana og Hodeida i 2014. I dag er hamnebyen ein av dei siste skansane til houthiane langs vestkysten.

Ein saudileidd koalisjon, som også omfattar Dei sameinte arabiske emirata, gjekk inn i krigen på regjeringssida i 2015. Koalisjonen blir skulda for å ha ansvaret for dei fleste sivile tapa i krigen. I tillegg har blokade koalisjonen har gjennomført av hamnar og flyplassar ført til stor mangel på mat og medisinar. Millionar risikere å svelte i hel, og kvart tiande minutt døyr eit barn, ifølgje FN-tal.

(©NPK)