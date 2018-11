Politisk uro på Sri Lanka svekkjer turismen

utenriks

Idet turistindustrien på Sri Lanka går mot høgsesong, har mange turistar avbestilt hotellbestillingar og endra ferieplanane sine på grunn av den politiske uroa i landet.

Uroa starta etter at Sri Lankas president Maithripala Sirisena sparka statsministeren i landet Ranil Wickremesinghe og erstatta han med tidlegare president Mahindra Rajapaksa.

Konflikten har ført til store opptøyar og protestar mot styret i landet. Fleire hundre tusen demonstrantar har deltatt i demonstrasjonane. Fleire hotell rapporterer om ein dramatisk nedgang i nye bestillingar dei siste ti dagane, noko den politiske uroa får mykje av skylda for.

Viktig næring

Turistindustrien er svært viktig for Sri Lankas økonomi, og at uroa no fører til nedgang i turiststraumen til landet, kan få økonomiske konsekvensar for landet.

Meir enn 2,4 millionar utanlandske ferierande besøkte landet i fjor og la igjen 3,2 milliardar dollar, tilsvarande 27 milliardar kroner. Styresmaktene hadde regnet med ein auke i turristinntekter på over 10 prosent i år.

Fleire vestlege land har oppfordra sine borgarar om å vise varsemd på Sri Lanka. Turistar som reiser til Sri Lanka blir bedne om å unngå alle demonstrasjonar og store politiske sammenkomstar.

Nye samanstøyt

Måndag var det igjen samanstøyt i hovudstaden Colombo der tusenvis av menneske demonstrerte til støtte for ei ny regjering og protesterte mot at presidenten har avsett statsminister Wickremesinghe.

Wickremesinghe nektar å forlate sin offisielle bustad, og han hevdar framleis at han er den lovlege statsministeren i landet og at presidenten ikkje hadde nokon konstitusjonell rett til å avsette han.

