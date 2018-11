Over 30.000 stolne arkeologiske gjenstandar funne av europeisk politi

utenriks

Gresk og romersk keramikk, hjelmar, gravurner, lampar, pilspissar og spyd er blant dei over 30.000 stolne gjenstandane, som enten er ekte eller forfalska, opplyste Europol måndag.

Beslaga er eit resultat av Operation SARDICA i regi av spansk og bulgarsk politi, med støtte frå Europol og Eurojust. Føremålet for operasjonen er å rulle opp organiserte nettverk som er mistenkt for å ha plyndra eller forfalska kulturgjenstandar i Europa.

Politiet aksjonerte på same tid i Bulgaria og Spania 23. oktober mot 17 ulike stader. Det resulterte i fangst: 13 arresterte personar og eit beslag på rundt 180.000 euro i kontantar.

Etterforskninga viser at nettverket i hovudsak blei styrt frå Spania, og at det sto for ulovlege utgravingar og handel av kulturgjenstandar plyndra frå arkeologiske stader i Bulgaria. Nettverket var også involvert i produksjon av forfalskede arkeologiske gjenstandar, ifølgje Europol.

Alle gjenstandane blei selde på populære auksjonsnettstadar der selgarane hadde oppretta falske profilar og inngått avtale seg imellom om å by over bod under auksjonane, for å drive opp prisane og auke inntektene, heiter det i Europols pressemelding.

(©NPK)