Obama held fram valkampturneen

Obama heldt seg lenge i bakgrunnen, men har dei siste dagane sett inn støyten for å samle veljarane på demokratisk side. Det kommande valet kan endre fleirtalet i både Representanthuset og i Senatet. I dag har Republikanerne fleirtal i begge kammera. Meiningsmålingane tyder på at Demokratene har gode sjansar til å ta kontroll over Representanthuset, mens Republikanerne reknast med å behalde kontrollen over Senatet.

I tillegg kjemper dei to partia om guvernørverdene i mange av USAs delstatar.

Søndag var Obama i Gary i Indiana for å støtte senator Joe Donnelly som møter kraftig motstand frå republikanaren Mike Braun. Seinare på dagen kryssa den tidlegare presidenten grensa til heimstaden Illinois. Der var det forretningsmannen J.B. Pritzker som fekk draghjelp i kampen om å ta over guvernørjobben frå republikanaren Bruce Rauner.

Utan å nemne Donald Trump ved namn, skuldar Obama ettarfølgaren for å lyge og nøre opp under hat, og han bad demokratane ikkje la seg distrahere.

Trump skuldar på si side Obama for å ha seg brotne løfter på område som handel og økonomisk gjenreising. Den sitjande presidenten var søndag på valkamparrangement i delstatane Georgia og Tennessee.

